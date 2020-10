Zoff crede in Pirlo | “La vera Juventus si vedrà presto E senza CR7 non è facile…”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dinonon ha dubbi ein questadi Andrea. Lo ha detto apertamente l'ex storico portiere anche della Nazionale parlando ai microfoni del Corriere di Torino.: "la. ECR7..."caption id="attachment 1042409" align="alignnone" width="600"(getty images)/caption"Secondo me è solo una questione di tempo,vedremo laJuve", ha dettocon sicurezza. "La situazione ora è quella che è, ma la squadra è forte e ricca di campioni, prima o poi verrà fuori come sempre il suo vero valore". "criticato? Indubbiamente cominciare la carriera da allenatore ...

Queste le parole di Zoff, che intervistato dal Corriere Torino ... che ogni partita la Juventus schiera in campo è difficile credere in una mancata di ripresa. Certo, come ogni progetto ...