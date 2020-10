«X Factor 2020» | il primo Live e l’emozione di Alessandro Cattelan

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 ottobre 2020) «Devo dire che è una figata essere qui e sentire il vostro applauso». Mentre lo dice, Alessandro Cattelan, un professionista che è sempre riuscito a tenere sotto controllo le sue emozioni, trattiene a stento la commozione. È il primo Live di X Factor dallo scoppio della pandemia e la prima volta in cui i giudici e i ragazzi si confrontano dal vivo in uno studio completamente rinnovato che conta cinquanta figuranti, tutti opportunamente distanziati dopo essere stati sottoposti al test sierologico. «Non vi nego che non è stato facile. Il dubbio di non riuscire a mettere in piedi tutto questo a un certo punto ci è venuto – rivela il conduttore -, ma siamo molti contenti di essere tornati nelle vostre case, di darvi un senso di svago e di normalità in un periodo in cui c’è una grande pressione su di noi». L’inizio della nuova fase dello show prodotto da Fremantle e trasmesso da Sky Uno è, come specifica Cattelan, «un rito propiziatorio», un modo per prepararci «prima di ritrovarci tutti insieme sui palchi». https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1321925271637925890