Sci Alpino, Cdm: restano in sospeso le gare in Val d'Isere (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Federazione Internazionale Fis e il comitato organizzatore decideranno il prossimo 13 novembre se, in relazione alle decisioni delle autorità francesi contro la pandemia di Covid-19, sarà possibile disputare le gare di Coppa del Mondo in programma in Val d'Isere. Il primo appuntamento di cdm in val d'Isere e' per il 5 e 6 dicembre con due slalom gigante uomini, una discesa ed un superG uomini sono in programma nel successivo fine settimana

