Nell’universo policromo di Enzo Cosimi

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 31 ottobre 2020) Purtroppo, come per altri titoli di cui si parla in questa pagina, domenica scorsa è stata davvero, almeno per ora, il giorno de «l’ultimo spettacolo»; anzi a Coefore rock & rolll diè toccato chiudere prematuramente l’intera edizione 2020 del festival Romaeuropa. Un destino ignaro per la coreografia dell’artista romano, ma paradossalmente molto giusto per l’occasione. Seconda parte di una trilogia dedicata all’Orestea di Eschilo, Le coefore appunto, ovvero le donne che vanno in pellegrinaggio alle tombe. In … Continua L'articolo Nell’universodiproviene da il manifesto.