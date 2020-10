Meghan non torna a Londra per Natale. La Markle è incinta? - (Di venerdì 30 ottobre 2020) Carlo Lanna Il processo contro la stampa inglese è stato spostato di 9 mesi e, secondo gli esperti, il motivo sarebbe legato a una possibile seconda gravidanza di Meghan Markle Nuove indiscrezioni stanno facendo impazzire i bookmakers di corte. E come al solito c’è Meghan Markle al centro dell’attenzione. Anche se da più di un anno vive a Los Angeles insieme al suo amato Principe Harry, non smette di creare scompiglio all’interno della famiglia reale inglese. La lontananza non ha di certo messo a tacere le voci dissidi interni, anzi i problemi si sono ingigantiti. Solo qualche giorno fa era trapelata in rete una notizia che subito aveva fatto il giro del web: Meghan Markle sarebbe tornata a Londra per ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Carlo Lanna Il processo contro la stampa inglese è stato spostato di 9 mesi e, secondo gli esperti, il motivo sarebbe legato a una possibile seconda gravidanza diNuove indiscrezioni stanno facendo impazzire i bookmakers di corte. E come al solito c’èal centro dell’attenzione. Anche se da più di un anno vive a Los Angeles insieme al suo amato Principe Harry, non smette di creare scompiglio all’interno della famiglia reale inglese. La lontananza non ha di certo messo a tacere le voci dissidi interni, anzi i problemi si sono ingigantiti. Solo qualche giorno fa era trapelata in rete una notizia che subito aveva fatto il giro del web:sarebbeta aper ...

ilgiornale : I più attenti fanno notare che Meghan Markle potrebbe essere incinta per la seconda volta, questo spiegherebbe il r… - Italia_Notizie : Meghan non torna a Londra per Natale. La Markle è incinta? - boni_castellane : @mindtapes i 'nuovi diritti' devono sempre essere esercitati a scapito di qualcuno. se la somma è zero non servono.… - ValerioMinnella : RT @NicolaMelloni: Geniale 'sta cosa - PMO_W : RT @NicolaMelloni: Geniale 'sta cosa -