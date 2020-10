Gf vip | un concorrente abbandona la Casa

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Questa sera andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello vip. Una puntata attesissima dai fan perché ormai da più di una settimana si attende una nuova eliminazione. Intanto però i fan del programma vivono un altro mistero: nella serata di ieri unhato la. Andrea Zelletta lascia laAndrea Zelletta ha lasciato ieri sera ladel Grande Fratello. L’annuncio proprio dai profili social ufficiali del reality di Mediaset: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalladi “Grande Fratello Vip” per motivi personali“, si legge. L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe comunque rientrare nelle prossime ore, e ai fan non resta che attendere per scoprire cosa ...