Francia e Islam, perché dal laicismo non si torna indietro. Scrive Darnis (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sgozzamento di due fedeli e del sacrestano avvenuto nella basilica di Notre Dame a Nizza irrompe nell’attualità come un’ulteriore tragedia. Prolunga la scia di sangue nell’ormai decennale ciclo dei 55 attentati di matrice Islamista in Francia che hanno mietuto 293 vittime dal 2012 in poi. Appare anche come un ulteriore sciame terroristico legato ai contraccolpi dell’uccisione del professore di liceo Samuel Paty, reo di aver illustrato una lezione sulla libertà di espressione commentando le caricature di Maometto già pubblicate da Charlie Hebdo. Nel momento nel quale la Francia si sta confinando per fronteggiare l’onda dell’epidemia di Covid-19, si aggiunge questo ulteriore trauma. Di fronte all’orrore commesso cala un sentimento di profonda tristezza, a volte di rabbia, ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sgozzamento di due fedeli e del sacrestano avvenuto nella basilica di Notre Dame a Nizza irrompe nell’attualità come un’ulteriore tragedia. Prolunga la scia di sangue nell’ormai decennale ciclo dei 55 attentati di matriceista inche hanno mietuto 293 vittime dal 2012 in poi. Appare anche come un ulteriore sciame terroristico legato ai contraccolpi dell’uccisione del professore di liceo Samuel Paty, reo di aver illustrato una lezione sulla libertà di espressione commentando le caricature di Maometto già pubblicate da Charlie Hebdo. Nel momento nel quale lasi sta confinando per fronteggiare l’onda dell’epidemia di Covid-19, si aggiunge questo ulteriore trauma. Di fronte all’orrore commesso cala un sentimento di profonda tristezza, a volte di rabbia, ...

NicolaPorro : Due attentati islamisti in Francia, al culmine dello scontro ????????????-??????????????. L’Ue che fa? L’islam moderato batta un… - FidanzaCarlo : Le notizie che ci arrivano oggi dalla #Francia sono inquietanti. Stiamo accogliendo o crescendo dentro casa nostra… - mattiafeltri : Grande, cupo e lucido pezzo di Cesare Mattinetti. “Insegnanti in Francia, ostaggi dell'Islam” - salvotomasi69 : RT @Don_Lazzara: La #Francia, l'#Europa e il cristianesimo hanno un problema che non si vuole nominare: #Islam. Tre cristiani decapitati in… - Fedex546 : RT @Don_Lazzara: La #Francia, l'#Europa e il cristianesimo hanno un problema che non si vuole nominare: #Islam. Tre cristiani decapitati in… -