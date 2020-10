Diego Maradona, i 60 anni del più grande calciatore di tutti i tempi (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ex stella del Napoli, Diego Maradona, compie oggi 60 anni, vissuti a tutta velocità e sempre con il pallone attaccato al piede. Diego Armando Maradona aveva 15 anni quandò esordì nel mondo del calcio: entrato nel secondo tempo di Argentinos Juniors-Talleres di Cordoba. La sua squadra, l’Argentinos perdeva 1-0 ed entra al posto di Ruben Anibal Giacobetti. Prende 7 in pagella su El Grafico Maradona e da allora comincia la sua storia con il calcio. “Mi sueño… mi sueño es jugar en el Mundial. Y ganarlo…”, diceva alle televisioni che andavano ad intervistarlo a Villa Fiorita, la sua povera residenza ed intanto aveva già preso in mano l’Argentinos. Un sogno che avrebbe realizzato nel 1982 ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ex stella del Napoli,, compie oggi 60, vissuti a tutta velocità e sempre con il pallone attaccato al piede.Armandoaveva 15quandò esordì nel mondo del calcio: entrato nel secondo tempo di Argentinos Juniors-Talleres di Cordoba. La sua squadra, l’Argentinos perdeva 1-0 ed entra al posto di Ruben Anibal Giacobetti. Prende 7 in pagella su El Graficoe da allora comincia la sua storia con il calcio. “Mi sueño… mi sueño es jugar en el Mundial. Y ganarlo…”, diceva alle televisioni che andavano ad intervistarlo a Villa Fiorita, la sua povera residenza ed intanto aveva già preso in mano l’Argentinos. Un sogno che avrebbe realizzato nel 1982 ...

