A Milano stop al fumo in parchi | stadi | fermate del bus | dal 2021

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Primo gennaio 2021. È il giorno in cui Milano metterà al bando le sigarette nei parchi, alla fermata del bus, allo stadio, nelle aree cani, nei cimiteri e nelle zone attrezzate per il gioco dei bambini. Il Regolamento sulla qualità dell’aria approvato dalla giunta mette al bando il fumo. Lunedì l’approdo in Consiglio Comunale per l’ok definitivo. L’intera città è destinata, nelle sue aree pubbliche, a diventare smoking free entro il 2030.