Pomezia | piazza S Benedetto | lavori di messa in sicurezza… o di messa in pericolo?

"piazza San Benedetto da Norcia, come da nota del comune iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione, ma la sicurezza dove sta? E' tutto aperto, compresi gli scavi". Sì, perché a Pomezia sono iniziati gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della piazza San Benedetto da Norcia. "messa in sicurezza del centro cittadino" – è questo quello che si legge nella nota del Comune. Si stanno sistemando tutte le aree pedonali in cui non c'è più la pavimentazione: l'obiettivo sarebbe quello di dare sicurezza ai cittadini. Eppure, dalle foto che ci hanno inviato sembra che tutto sia stato lasciato allo sbando

Pomezia – Al via lavori di ripristino e messa in sicurezza di Piazza San Benedetto da Norcia

Il Comune di Pomezia aggiorna la cittadinanza su alcuni lavori di ripristino messi in atto nella parte centrale del territorio. Ad essere interessata ai lavori di manutenzione è, in particolar modo, Piazza San Benedetto da Norcia.

