Juve, Pirlo sorride: Chiellini torna ad allenarsi in gruppo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Buone notizie per Andrea Pirlo e la Juventus: Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi in gruppo insieme al resto della squadra La Juventus si è ritrovata al Training Center al mattino per preparare la prossima sfida con lo Spezia in programma domenica alle 15. La squadra ha lavorato in mattinata: come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini. Domani, come riferisce il sito ufficiale della Juve, si torna a lavorare, appuntamento nuovamente al mattino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Buone notizie per Andreae lantus: Giorgioto adininsieme al resto della squadra Lantus si è ritrovata al Training Center al mattino per preparare la prossima sfida con lo Spezia in programma domenica alle 15. La squadra ha lavorato in mattinata: come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato inGiorgio. Domani, come riferisce il sito ufficiale della, sia lavorare, appuntamento nuovamente al mattino. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : L’importante comunque è aver visto quella Juve destrutturata che tanto piace ai tifosi e quel gioco liquido che nes… - ZZiliani : Messi e Koeman preoccupati: hanno letto che il Maestro Pirlo ha destrutturato la Juve togliendo ai giocatori la com… - forumJuventus : Pjanic: 'Alla Juve quattro anni fantastici, ho raccontato anche a Messi quanto è grande questa società. Mi sarebbe… - Jerry_3_ : @Pirichello Juve squadra giovane via Andrea Pirlo - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Pirlo stenta? Come #Allegri nel 2015: ecco perché in casa Juve ci si preoccupa poco -