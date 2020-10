Formula 1, Pierre Gasly confermato dall’AlphaTauri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pierre Gasly in AlphaTauri nel 2021. La scuderia di Faenza conferma il ‘milanese’ per la prossima stagione. FAENZA (RAVENNA) – Pierre Gasly in AlphaTauri nel 2021. La scuderia di Faenza ha deciso di confermare il francese anche nella prossima stagione. Nessun dubbio da parte del team italiano, che proprio con il 24enne milanese è riuscito a conquistare il suo primo successo in questa stagione a Monza. L’unica incognita del rinnovo era rappresentata dalla Red Bull. La scuderia austriaca aveva ragionato se riportarlo al fianco di Max Verstappen. Alla fine è stata presa un’altra strada e l’AlphaTauri ha potuto confermare il proprio pilota. Yep… HE'S STAYING!! @PierreGasly signs on for 2021 https://t.co/ZkontYvGQb ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020)in AlphaTauri nel 2021. La scuderia di Faenza conferma il ‘milanese’ per la prossima stagione. FAENZA (RAVENNA) –in AlphaTauri nel 2021. La scuderia di Faenza ha deciso di confermare il francese anche nella prossima stagione. Nessun dubbio da parte del team italiano, che proprio con il 24enne milanese è riuscito a conquistare il suo primo successo in questa stagione a Monza. L’unica incognita del rinnovo era rappresentata dalla Red Bull. La scuderia austriaca aveva ragionato se riportarlo al fianco di Max Verstappen. Alla fine è stata presa un’altra strada e l’AlphaTauri ha potuto confermare il proprio pilota. Yep… HE'S STAYING!! @signs on for 2021 https://t.co/ZkontYvGQb ...

