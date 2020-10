Sindacati: per riders servono maggiori tutele (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “La seconda ondata della pandemia, e le relative restrizioni che vengono applicate, rimettono in primo piano l’operato dei riders e in generale dei lavoratori delle piattaforme, che nei periodi dell’emergenza sono stati tra i piu’ esposti al rischio contagio e sottoposti a pesantissimi carichi di lavoro. Torniamo dunque a sottolineare che queste persone non possono e non devono essere trattate in base alla falsa ideologia dell’autoimprenditorialita’, che non e’ altro che una scusa per pagarli a cottimo”. Cosi’, in una nota congiunta, i segretari generali della Filt Cgil Roma e Lazio, della Fit Cisl Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago. “Non e’ nella disintermediazione e nella gestione del lavoro da parte di un algoritmo che si puo’ basare ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “La seconda ondata della pandemia, e le relative restrizioni che vengono applicate, rimettono in primo piano l’operato deie in generale dei lavoratori delle piattaforme, che nei periodi dell’emergenza sono stati tra i piu’ esposti al rischio contagio e sottoposti a pesantissimi carichi di lavoro. Torniamo dunque a sottolineare che queste persone non possono e non devono essere trattate in base alla falsa ideologia dell’autoimprenditorialita’, che non e’ altro che una scusa per pagarli a cottimo”. Cosi’, in una nota congiunta, i segretari generali della Filt Cgil Roma e Lazio, della Fit Cisl Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago. “Non e’ nella disintermediazione e nella gestione del lavoro da parte di un algoritmo che si puo’ basare ...

