George Clooney regista e attore in "The midnighy sky"

Dopo sei anni George Clooney torna a recitare. Risale al 2016 il suo ultimo film da attore, "Money Monster", mentre l'anno successivo ha firmato "Suburbicon". Ora si cimenta nel genere fantascienza dirigendo e interpretando "The Midnight Sky", in arrivo in streaming su Netflix i giorni prima di Natale. La pellicola è basata sul romanzo "La distanza tra le stelle" della scrittrice statunitense Lily Brooks-Dalto e racconterà l`estinzione della razza umana. E' la storia di un team di astronauti che scopre l`esistenza di una luna che ruota attorno a Giove, e che presenta le condizioni ideali per ospitare gli esseri umani. Nel frattempo, una catastrofe ha colpito la Terra, portando all`estinzione il genere umano.Gli unici sopravvissuti sono Augustine (George Clooney), e una bambina, Iris ...

