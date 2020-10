Cava de’ Tirreni, navette e parcheggio gratuite e modalità di ingresso al cimitero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito delle norme previste per il contenimento della diffusione del contagio da covid 19, l’Amministrazione Servalli, ha disposto per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, il parcheggio gratuito presso le piazzole di sosta scoperte dell’area mercatale di viale Palatucci ed ha messo a disposizione dei cittadini, con la partecipata Metellia Servizi, due navette gratuite, dalle ore 7 alle 18.30, con partenza dal trincerone (area sosta Bus Italia) e da Viale Crispi. L’accesso al cimitero sarà contingentato e regolato come segue: – Sabato 31 ottobre 2020, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, per coloro il cui cognome comincia per A, B e C, più un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito delle norme previste per il contenimento della diffusione del contagio da covid 19, l’Amministrazione Servalli, ha disposto per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, ilgratuito presso le piazzole di sosta scoperte dell’area mercatale di viale Palatucci ed ha messo a disposizione dei cittadini, con la partecipata Metellia Servizi, due, dalle ore 7 alle 18.30, con partenza dal trincerone (area sosta Bus Italia) e da Viale Crispi. L’accesso alsarà contingentato e regolato come segue: – Sabato 31 ottobre 2020, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, per coloro il cui cognome comincia per A, B e C, più un ...

