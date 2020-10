Riso e ceci (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa ricetta di è veramente comoda e facile da preparare, un piatto unico ricco di sapore e soprattutto molto nutriente. Potete utilizzare questa ricetta anche come pasto al sacco oppure mangiarlo ancora caldo, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Riso240 g di ceci precotti (peso sgocciolati)1 dado vegetale1 spicchietto d’aglio1 costa di sedano1 ciuffo di prezzemolo1 cucchiaio di salsa di pomodoroPepe nero q.b.Sale fino q.b.4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino pieno d’acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi aggiungete un dado e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate il sedano, il prezzemolo, i pomodorini e mettete da parte, quindi prendete un tegame aggiungete un filo di olio extravergine ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa ricetta di è veramente comoda e facile da preparare, un piatto unico ricco di sapore e soprattutto molto nutriente. Potete utilizzare questa ricetta anche come pasto al sacco oppure mangiarlo ancora caldo, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di240 g diprecotti (peso sgocciolati)1 dado vegetale1 spicchietto d’aglio1 costa di sedano1 ciuffo di prezzemolo1 cucchiaio di salsa di pomodoroPepe nero q.b.Sale fino q.b.4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino pieno d’acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi aggiungete un dado e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate il sedano, il prezzemolo, i pomodorini e mettete da parte, quindi prendete un tegame aggiungete un filo di olio extravergine ...

redcatontheroof : @azzimovolfeni I ceci si mettono a bagno il giorno prima poi si cuociono in pentola con acqua e a fine cottura, sal… - azzimovolfeni : @redcatontheroof Questo è un argomento interessante.. come si fa il riso con i ceci? - quartapresenza : RT @redcatontheroof: Mica lo buttiamo il riso con i ceci avanzato. - Sagittario09 : @Val3ntjn4 @smokingbianco4 @Maria70221974 ???????? Non dico più niente ???? Vabbè stavo scherzando lei sa fare un ottimo… - redcatontheroof : Mica lo buttiamo il riso con i ceci avanzato. -

