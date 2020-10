PS5 e le sue dimensioni a confronto con le altre console in un video (Di martedì 27 ottobre 2020) Quanto è grande PlayStation 5? Sapevamo già delle sue "mastodontiche" dimensioni, ma ora grazie ad un video possiamo averne un'idea migliore, anche se ancora non l'abbiamo ancora vista dal vivo. Un nuovo video di GameXplain colloca una PS5 in verticale accanto a PS4 Pro, Nintendo Switch, Xbox One X e altre console, mostrando esattamente come il considerevole dispositivo di nuova generazione di Sony si confronta con l'hardware passato e presente.Anche The Verge in un articolo, mette a confronto la console di Sony con l'hardware next-gen di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S e la differenza è molto marcata. Secondo i calcoli del sito, PS5 misura circa 39 centimetri di altezza, 26 centimetri di profondità e 10,4 centimetri di larghezza, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Quanto è grande PlayStation 5? Sapevamo già delle sue "mastodontiche", ma ora grazie ad unpossiamo averne un'idea migliore, anche se ancora non l'abbiamo ancora vista dal vivo. Un nuovodi GameXplain colloca una PS5 in verticale accanto a PS4 Pro, Nintendo Switch, Xbox One X e, mostrando esattamente come il considerevole dispositivo di nuova generazione di Sony si confronta con l'hardware passato e presente.Anche The Verge in un articolo, mette aladi Sony con l'hardware next-gen di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S e la differenza è molto marcata. Secondo i calcoli del sito, PS5 misura circa 39 centimetri di altezza, 26 centimetri di profondità e 10,4 centimetri di larghezza, ...

Eurogamer_it : #PS5 e le sue dimensioni messe a confronto con altre console in un video. - Diregiovani : #TravisScott ha messo a disposizione il suo gusto, le sue competenze e la sua società, Cactus Jack, per la creazion… - brema82 : RT @IGNitalia: Aspettando #AssassinsCreedValhalla, vi proponiamo una mappa abbozzata dell'universo norreno, fatto di nove mondi in perenne… - IGNitalia : Aspettando #AssassinsCreedValhalla, vi proponiamo una mappa abbozzata dell'universo norreno, fatto di nove mondi in… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 sue PS5 Dualsense, ecco le nostre prime impressioni con Astro’s Playroom Tom's Hardware Italia PS5: per Jason Schreier è il DualSense la vera next-gen

La nota firma di Bloomberg sembra essere entusiasta delle sensazioni trasmesse dalla nuova periferica, tanto da avergli dedicato il suo tweet di scadenza embargo per parlare di PS5. Schreier ...

PS5 v Xbox Series X v S: le dimensioni della next-gen messe a confronto

PS5 e le sue forme sinuose sono difficili da giudicare, visto che un design così complesso e personale non ha vie di mezzo: ci sarà chi lo amerà e chi, invece, non lo apprezzerà per nulla.

La nota firma di Bloomberg sembra essere entusiasta delle sensazioni trasmesse dalla nuova periferica, tanto da avergli dedicato il suo tweet di scadenza embargo per parlare di PS5. Schreier ...PS5 e le sue forme sinuose sono difficili da giudicare, visto che un design così complesso e personale non ha vie di mezzo: ci sarà chi lo amerà e chi, invece, non lo apprezzerà per nulla.