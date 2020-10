Giovanni Malagò: “La conference call con Giuseppe Conte? Un vero e proprio minestrone” (Di martedì 27 ottobre 2020) A caldo, non ha usato giri di parole: “È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà“: così il Presidente del Coni Giovanni Malagò dopo aver partecipato “a una call sullo sport con il premier Conte, i ministri dell’Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Ringrazio dell’invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall’altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo“. La conference call tra il premier Conte e alcuni rappresentanti del mondo dello sport si ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) A caldo, non ha usato giri di parole: “È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà“: così il Presidente del ConiMalagò dopo aver partecipato “a unasullo sport con il premier, i ministri dell’Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Ringrazio dell’invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall’altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo“. Latra il premiere alcuni rappresentanti del mondo dello sport si ...

