Bond 25 – No Time to Die, 32.000 litri di Coca Cola versati per un'acrobazia in moto (Di martedì 27 ottobre 2020) Per eseguire un'acrobazia su una moto nelle caratteristiche strade acciottolate di Matera, la produzione del prossimo James Bond, ha utilizzato 32.000 litri di Coca-Cola e ha speso 60.000 euro. Bond 25 "No Time To Die", che per l'ultima volta vede Daniel Craig nei panni dell'agente 007, non uscirà che all'inizio di aprile 2021 sul grande schermo. Per l'ultima performance di Daniel Craig nei panni di James Bond, i produttori di Bond 25 "No Time To Die" non ha badato a spese. Per eseguire un salto in moto, Lee Morrison, coordinatore degli stuntman nel film, ha deciso di utilizzare migliaia di bottiglie di ...

