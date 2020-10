Paola Barale parla di fluidità | “Io con una donna?”

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 ottobre 2020)questo pomeriggio è stata ospite di Serena Bortone a Domani è un altro Giorno su Rai Uno. Dopo un breve scambio di convenevoli la conduttrice le ha chiesto dire della sua attuale vita sentimentale. “Sono single. Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, in attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati. E’ una frase che mia mamma odia, ma la dico lo stesso”. A questo punto la Bortone le ha chiesto direttamente un commento sulla fluidità e se un giorno potesse mai innamorarsi di una donna. “Cosa penso della fluidità?” – a questo puntoincrocia le braccia chiudendosi a riccio – “Si sono dette un sacco di cose su di me del fatto che io avessi avuto relazioni con donne. Tengo a precisare ...