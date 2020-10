Napoli, l’appello disperato di un’infermiera: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi di chi implora aiuto” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, l’appello di un’infermiera: “Vi farei vedere gli occhi dei pazienti che implorano aiuto” Un’infermiera dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha lanciato via Facebook un appello. La seconda ondata è ormai entrata nel vivo e gli ospedali iniziano a risentirne. Una giovane infermiera, Martina Ricci, ha pubblicato una fotografia che mostra sul volto i segni del lavoro, ma a diventare virale è stato soprattutto il messaggio che la giovane infermiera ha lanciato: “Quando dite che il Covid non esiste, vi farei assistere ad un nostro turno, con tutti i dispositivi di protezione, che fanno male e fanno sudare, vi farei capire anche solo per un minuto l’ansia che ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020), l’appello di un’infermiera: “Viglidei pazienti cheno aiuto” Un’infermiera dell’ospedale Cardarelli diha lanciato via Facebook un appello. La seconda ondata è ormai entrata nel vivo e gli ospedali iniziano a risentirne. Una giovane infermiera, Martina Ricci, ha pubblicato una fotografia che mostra sul volto i segni del lavoro, ma a diventare virale è stato soprattutto il messaggio che la giovane infermiera ha lanciato: “Quando dite che ilnon, viassistere ad un nostro turno, con tutti i dispositivi di protezione, che fanno male e fanno sudare, vicapire anche solo per un minuto l’ansia che ...

