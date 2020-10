Milan-Roma, Maldini: “Siamo vicini all’immunità di gregge. La mia idea su calciomercato e corsa scudetto” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milan-Roma è in corso già da diversi minuti.Nel pre partita dell'incontro tra rossoneri e giallorossi, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il topic principale, nel corso dell'intervista, è stato il Coronavirus, che continua a diligare in Italia e in tutta Europa e a colpire diversi club tra massima serie e serie minori. L'ex storico calciatore del club Milanese ha poi approfondito anche altri argomenti. Di seguito, le parole di Paolo Maldini rilasciate ai microfoni di Sky Sport alcun istanti prima del fischio d'inizio del match tra Milan e Roma.Serie A, Milan-Roma: Pioli recupera Calhanoglu, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020)è in corso già da diversi minuti.Nel pre partita dell'incontro tra rossoneri e giallorossi, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, il direttore tecnico delPaoloha rilasciato alcune dichiarazioni. Il topic principale, nel corso dell'intervista, è stato il Coronavirus, che continua a diligare in Italia e in tutta Europa e a colpire diversi club tra massima serie e serie minori. L'ex storico calciatore del clubese ha poi approfondito anche altri argomenti. Di seguito, le parole di Paolorilasciate ai microfoni di Sky Sport alcun istanti prima del fischio d'inizio del match tra.Serie A,: Pioli recupera Calhanoglu, ...

