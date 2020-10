La bufala dei treni cancellati dal 13 dicembre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se anche la classica (avviene ogni sei mesi, circa) rimodulazione degli orari ferroviari riesce a diventare terreno fecondo per fake news e complottismo, vuol dire che esiste un virus pericoloso non solo nell’ambiente, ma anche in rete. L’ennesima bufala viaggia tra social, audio su Whatsapp e alcune testate online (che hanno pubblicato la notizia senza verificare, quindi contravvenendo alle norme deontologiche della professione giornalistica) riguarda i treni cancellati 13 dicembre. Il tutto è partito da chi ha provato ad acquistare online un biglietto oltre quella data e che ha dato il via libera a una serie infinita di condivisioni di quella che è una vera e propria bufale. LEGGI ANCHE > Italo ‘minaccia’ di fermare i suoi treni Sul portale di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se anche la classica (avviene ogni sei mesi, circa) rimodulazione degli orari ferroviari riesce a diventare terreno fecondo per fake news e complottismo, vuol dire che esiste un virus pericoloso non solo nell’ambiente, ma anche in rete. L’ennesimaviaggia tra social, audio su Whatsapp e alcune testate online (che hanno pubblicato la notizia senza verificare, quindi contravvenendo alle norme deontologiche della professione giornalistica) riguarda i13. Il tutto è partito da chi ha provato ad acquistare online un biglietto oltre quella data e che ha dato il via libera a una serie infinita di condivisioni di quella che è una vera e propria bufale. LEGGI ANCHE > Italo ‘minaccia’ di fermare i suoiSul portale di ...

