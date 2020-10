(Di lunedì 26 ottobre 2020) È con una citazione di Socrate, padre fondatore dell'etica, che vi introduciamo questa. Il potere incanta, attrae e manipola come una dolce carezza sul viso. Si insinua nelle viscere umane incanalando una malata convinzione di superiorità e, successivamente, conduce all'inevitabile distruzione.Un cataclisma globale ha spiazzato l'umanità, costringendo i pochi sopravvissuti a rifugiarsi nella Torre Dharma. Il mondo non è più come prima: il caldo tepore del sole è ormai scomparso e i paesaggi, dapprima mozzafiato, ora sono macchiati dalle tinte oscure della violenza. Le persone non sono più tali, ora sono dei semplici numeri suddivisi per settori.racconta la storia di un mondo che, nonostante sembri innegabilmente futuristico, rappresenta ormai la mera essenza della crudeltà ...

StefaniaC11 : Recensioncina bella cicciona che ha fatto tirare fuori i muscoli al mio nuovo PC ?? - IGNitalia : La nostra recensione di #Ghostrunner, il gioco d'azione in prima persona di 505 Games ansioso di maciullare il cybe… - Eurogamer_it : La nostra recensione di #Ghostrunner, un action in prima persona cyberpunk che si combatte a colpi di katana. - TheGamesMachine : Il buon #Ghostrunner, particolare action #cyberpunk di cui presto vi offriremo la recensione ('buon' è una specie d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostrunner recensione

Everyeye Videogiochi

Ghostrunner è un titolo action in prima persona che, tra un fendente di katana e l'altro, si mostra in uno scenario tipicamente cyberpunk.La nostra recensione di Ghostrunner, l'action in prima persona sviluppato da One More Level che nei panni di un cyber ninja ci porta in una realtà post apocalittica a sfondo cyberpunk. Di ...