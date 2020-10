Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 e The Outer Worlds? Macché! E' Phasmophobia il più venduto su Steam (Di lunedì 26 ottobre 2020) Phasmophobia sta andando alla grande nelle vendite su Steam, dato che il gioco horror è attualmente in cima alla lista dei più venduti sulla piattaforma per la seconda settimana consecutiva. Il titolo ha superato produzioni del calibro si Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 e altri sullo store di Valve.A poco più di un mese dall'uscita, il gioco immensamente popolare mostra pochi segni di rallentamento. Due settimane fa, è entrato nei primi cinque giochi più giocati su Steam, con oltre 85.000 giocatori connessi contemporaneamente. Ora, sono due settimane che si aggiudica il primo posto, resistendo alla concorrenza di The Outer Worlds, appena uscito su ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020)sta andando alla grande nelle vendite su, dato che il gioco horror è attualmente in cima alla lista dei; venduti sulla piattaforma per la seconda settimana consecutiva. Il titolo ha superato produzioni del calibro si's3,e altri sullo store di Valve.A poco; di un mese dall'uscita, il gioco immensamente popolare mostra pochi segni di rallentamento. Due settimane fa, è entrato nei primi cinque giochi; giocati su, con oltre 85.000 giocatori connessi contemporaneamente. Ora, sono due settimane che si aggiudica il primo posto, resistendo alla concorrenza di The, appena uscito su ...

