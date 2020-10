Stefano Bettarini | sta per entrare al Gf Vip 5 | ma sapete quanti reality ha fatto ?

Leggi su virali.video

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tramite un’incursione video nell’ultima puntate del Gf Vip 5,ha raccontato di essere stato isolato per le precauzioni anti covid per varcare nuovamente la porta rossa. E’ la sua seconda volta e di certo sarà una persona che si farà ampiamente sentire. D’Altronde lui è di casa nei, questo è il suo 8, tra conduttore e concorrente, non per niente è stato nominato Mr.. Durante un’intervista fatta a ‘Casa Chi’ l’ex calciatoreha rilasciato alcuni commenti veramente pesanti nei confronti di Dayane Mello, sua fiamma passeggiare che tra poco riincontrerà all’interno della casa. Secondo, la Mello ...