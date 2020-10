MotoGP, GP Teruel 2020: risultati e classifica warm-up. Nakagami il più veloce davanti a Morbidelli. 6° Dovizioso (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è appena concluso il warm-up del Gran Premio di Teruel 2020 della MotoGP. Il migliore è stato il giapponese Takaaki Nakagami che ha preceduto il nostro Franco Morbidelli e lo spagnolo Alex Marquez. Non male Danilo Petrucci che ha chiuso al 5° posto davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso. classifica warm UP MotoGP 1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 335.4 1’48.565 2 21 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1’48.656 0.091 / 0.091 3 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.7 1’48.795 0.230 / 0.139 4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1’49.151 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è appena concluso il-up del Gran Premio didella. Il migliore è stato il giapponese Takaaki Nakagami che ha preceduto il nostro Francoe lo spagnolo Alex Marquez. Non male Danilo Petrucci che ha chiuso al 5° postoal compagno di squadra AndreaUP1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 335.4 1’48.565 2 21 FrancoITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1’48.656 0.091 / 0.091 3 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.7 1’48.795 0.230 / 0.139 4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1’49.151 ...

