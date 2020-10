In auto piomba su piazza e travolge ragazzi, 2 gravissime (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 25 OTT - Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 25 OTT - Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane èto con la macchina a tutta velocitàndo un gruppo di ...

Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un ... Il giovane proprietario dell'auto, un 23enne, è stato fermato, sottoposto ai test tossicologici, e viene interrogato in ...

Spaventoso incidente a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. E’ accaduto ieri sera. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi. Quattro i ...

