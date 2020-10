Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Cernusco sul Naviglio-Milano: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati (Di domenica 25 ottobre 2020) Si concluderà oggi, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: saranno 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. La partenza del primo corridore è prevista alle 13.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è previsto alle 16.30 circa. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 21 cronotabella Cernusco sul Naviglio-Milano cronometro individuale km 15.7 Domenica 25 ottobrePROVINCIA DI Milano 133 Cernusco SUL Naviglio 􀀆 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si concluderà, domenica 25 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la ventunesima, la terza a cronometro: saranno 15.7 i km contro il tempo dasul. Ladel primo corridore è prevista alle 13.40, mentre l’dell’ultimo ciclista è previsto alle 16.30 circa. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesidalla corsa domani:21 cronotabellasulcronometro individuale km 15.7 Domenica 25 ottobrePROVINCIA DI133SUL􀀆 ...

