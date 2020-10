Covid Campania, caccia ai posti letto anche nelle case di cura: stop ai ricoveri e agli interventi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Negli ospedali è come in guerra: al Cardarelli ieri non c?era più un posto libero nei reparti Covid, e mentre nelle retrovie ci si affannava a recuperane altri - oltre la soglia... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Negli ospedali è come in guerra: al Cardarelli ieri non c?era più un posto libero nei reparti, e mentreretrovie ci si affannava a recuperane altri - oltre la soglia...

Un lavoro incessante senza contare il resto dei pazienti non Covid da assistere. Il Cardarelli è l’unico ... Uno scenario comune a molte regioni ma che a Napoli e in Campania viaggia con circa sette ...

Napoli, ancora proteste in piazza: cori contro De Luca e Conte

Alcune centinaia di persone si sono radunate a Napoli, nell’area di Piazza Vanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti, per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione Campania ...

