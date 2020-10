Tennis, ATP Colonia II 2020: Jannik Sinner cede in semifinale ad Alexander Zverev (Di sabato 24 ottobre 2020) A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di Tennis 2020, il secondo dei due consecutivi nella località tedesca, sul veloce indoor teutonico oggi, sabato 24 ottobre, nella prima semifinale, la wild card azzurra Jannik Sinner è stata sconfitta dal numero uno del seeding, il tedesco Alexander Zverev, con lo score di 7-6 (3) 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Nel primo set Sinner allunga per primo, trovando il break nel quarto game, portandosi fino al 4-1 non pesante, ma arriva la reazione di Zverev, che vince quattro giochi di fila e va a servire per il set. il tedesco cede il servizio, ma ottiene ancora un break e va nuovamente in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) A, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di, il secondo dei due consecutivi nella località tedesca, sul veloce indoor teutonico oggi, sabato 24 ottobre, nella prima, la wild card azzurraè stata sconfitta dal numero uno del seeding, il tedesco, con lo score di 7-6 (3) 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Nel primo setallunga per primo, trovando il break nel quarto game, portandosi fino al 4-1 non pesante, ma arriva la reazione di, che vince quattro giochi di fila e va a servire per il set. il tedescoil servizio, ma ottiene ancora un break e va nuovamente in ...

