Real Madrid | Courtois pronto per il Clasico | “Affrontare Messi qualcosa da raccontare a figli e nipoti…”

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo diin Liga e tra Barcellona enon è mai stato così importante portare a casa i tre punti. Da una parte Koeman econ le note vicende delle settimane passate. Dall'altra i blancos con Zidane in bilico a seguito del doppo k.o, prima col Cadice in campionato e poi in Champions. A parlare della sfida è stato il portiere madrileno Thibautai microfoni di DAZN soffermandosi sul rivale numero uno: Lionel: "Sfidareda"caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="733"(getty images)/caption"Quandopunta la porta puoi aspettarti sempre una grande giocata, può fare ...

A meno di clamorose decisioni, Messi lascerà il Barcellona a fine contratto: si chiude il cerchio nel Clasico in casa, in campionato.Arriva il Clasico, Barcellona contro Real Madrid: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.