MTV EMA 2020, le nomination: Lady Gaga in lizza per 7 premi, seguita dai BTS e Justin Bieber (Di domenica 25 ottobre 2020) Il prossimo 8 novembre, andranno in onda su MTV, gli MTV EMA 2020 che, per quanto riguarda questa 27esima edizione realizzata nonostante la pandemia di COVID-19 in corso, verrà girata in diversi luoghi in giro per il mondo e che sarà condotta dalle Little Mix. MTV ha annunciato ufficialmente le nomination degli MTV EMA 2020. Lady Gaga è in testa con 7 nomination, tra le quali troviamo quelle nelle categorie Best Artist, Best Pop e Best Video, per il suo duetto con Ariana Grande in Rain On Me, brano presente anche nelle categorie Best Song e Best Collaboration. I BTS e Justin Bieber, invece, hanno ottenuto 5 nomination e sono presenti nelle categorie Biggest Fans e Best Pop. In quest’edizione, ... Leggi su soundsblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Il prossimo 8 novembre, andranno in onda su MTV, gli MTV EMAche, per quanto riguarda questa 27esima edizione reata nonostante la pandemia di COVID-19 in corso, verrà girata in diversi luoghi in giro per il mondo e che sarà condotta dalle Little Mix. MTV ha annunciato ufficialmente ledegli MTV EMAè in testa con 7, tra le quali troviamo quelle nelle categorie Best Artist, Best Pop e Best Video, per il suo duetto con Ariana Grande in Rain On Me, brano presente anche nelle categorie Best Song e Best Collaboration. I BTS e, invece, hanno ottenuto 5e sono presenti nelle categorie Biggest Fans e Best Pop. In quest’edizione, ...

mtvitalia : Le Little Mix ci regaleranno uno show unico: conduttrici, performer e candidate in diverse categorie allo stesso te… - team_world : ORGOGLIOSI ?? Le @LittleMix saranno le presentatrici dell'edizione 2020 degli MTV EMA in programma l'8 novembre ????… - LoredanaMad : Bellissimi questi ricordi di cinque anni fa del super viaggio fatto per gli MTV EMA. Ovviamente da sfigata quale so… - GroupIrama : RT @GroupIrama: Filippo è candidato agli MTV EMA 2020 nella categoria 'Best Italian Act'. Per votare non c'è bisogno di registrarsi e potet… - Alessia28355015 : RT @5SOSltaIy: Vi ricordiamo di votare per i @5SOS nella categoria miglior gruppo agli MTV EMA's 2020! I voti sono illimitati! Link per… -