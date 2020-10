Le tendenze moda autunno inverno 2020 a portata di click (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo shopping online è un abitudine sempre più diffusa, e Io Donna si trasforma con un numero speciale: una selezione dei migliori look, abiti e accessori moda inverno 2020/2021 scelti dai nostri redattori moda più esperti. Tutti a portata di clic, anche sul sito. I must have della stagione da comprare subito sfoglia la gallery La moda inverno 2020… online Un numero da sfogliare… e inquadrare con il cellulare, grazie al QRcode associato ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo shopping online è un abitudine sempre più diffusa, e Io Donna si trasforma con un numero speciale: una selezione dei migliori look, abiti e accessori/2021 scelti dai nostri redattoripiù esperti. Tutti adi clic, anche sul sito. I must have della stagione da comprare subito sfoglia la gallery La… online Un numero da sfogliare… e inquadrare con il cellulare, grazie al QRcode associato ...

Le tendenze moda inverno 2020 da comprare con un clic, seduti sul divano

Christian Dior, il maestro della Haute Couture

Christian Dior moriva 63 anni fa, il 24 ottobre 1957. Ricordiamo insieme alcune delle sue più grandi intuizioni, che hanno rivoluzionato il mondo della moda ...

La moda low cost di Lidl ha avviato lo sbarco in Italia

Il fenomeno Lidl si appresta ad approdare anche in Italia. La prima collezione di moda firmata dal colosso della Gdo sarà disponibile in ben 660 punti vendita dell’insegna a partire dal 16 novembre co ...

