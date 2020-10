Emma, tutte pazze per il suo cappotto rosa. Ma ecco quanto costa (Di sabato 24 ottobre 2020) Emma Marrone incanta con look strepitosi in tv, sul palco e anche su Instagram. Da sempre amatissima per la sua voce e il suo carisma, da diversi anni la cantante salentina dimostra di essere anche una icona di stile, capace di alternare outfit casual e risultare sempre al top. Certo, come tutte le star spesso indossa capi “expensive”, che la maggior parte delle donne possono solo sognare. Come il cardigan oversize sfoggiato nella puntata di XFactor in cui si sono delineate le squadre di questa edizione del talent. Appena inquadrata, Emma ha subito catturato l’attenzione delle fashion addicted con il suo completo che fa parte della collezione California Sky di Fendi, la linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides. Nel dettaglio, il cardigan che anticipavamo e una pencil skirt abbinata, entrambi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)Marrone incanta con look strepitosi in tv, sul palco e anche su Instagram. Da sempre amatissima per la sua voce e il suo carisma, da diversi anni la cantante salentina dimostra di essere anche una icona di stile, capace di alternare outfit casual e risultare sempre al top. Certo, comele star spesso indossa capi “expensive”, che la maggior parte delle donne possono solo sognare. Come il cardigan oversize sfoggiato nella puntata di XFactor in cui si sono delineate le squadre di questa edizione del talent. Appena inquadrata,ha subito catturato l’attenzione delle fashion addicted con il suo completo che fa parte della collezione California Sky di Fendi, la linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides. Nel dettaglio, il cardigan che anticipavamo e una pencil skirt abbinata, entrambi in ...

