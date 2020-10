Covid, de Magistris contro De Luca: 'Presidente tiranno, serve dialogo' (Di sabato 24 ottobre 2020) 'C'è bisogno di una grande coesione istituzionale a tutti i livelli, una migliore filiera tra governo nazionale, Regioni e città'. A rinnovare l'appello è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) 'C'è bisogno di una grande coesione istituzionale a tutti i livelli, una migliore filiera tra governo nazionale, Regioni e città'. A rinnovare l'appello è il sindaco di Napoli, Luigi de, ...

stanzaselvaggia : De Magistris: “Mica posso andare in mezzo ai tafferugli”. (Video) - Notiziedi_it : Covid, de Magistris: «Voglio collaborare con De Luca ma lui non risponde» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, de Magistris contro De Luca: 'Serve dialogo, non monologhi' #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, de Magistris contro De Luca: 'Serve dialogo, non monologhi' #Coronavirusitalia - corrmezzogiorno : #Napoli De Magistris: «Voglio sentire De Luca ma lui non risponde» Il video -