Vincenzo De Luca chiede lockdown nazionale | «Chiudiamo tutto subito | non voglio file di bare»

«Come del tutto evidente siamo nel pieno della seconda ondata dell'epidemia di Covid. Voglio dirvi subito che farò alcune considerazioni limitandomi ai dati di fatto, limitandomi a descrivere la situazione per quella che è, spiegando quello che stiamo facendo per la sicurezza delle nostre famiglie». Comincia così la diretta Facebook del governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella bufera in questi ultimi giorni per la decisione di chiudere le scuole (con successivo dietrofront riguardo infanzia e primaria). «Non risponderò a nulla, dovrei spendere ore intere per rispondere a cose indegne», ha detto il presidente, che ha aggiunto: «Non ho intenzione di perdere tempo in chiacchiera inutili». E ancora: «Non possiamo ...

