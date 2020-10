L'aria che tira, Myrta Merlino non va più in onda: "Controlli sanitari in corso" (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Controlli sanitari in corso". E Myrta Merlino questa mattina alle 11 non va in onda con L'aria Che tira. Coffee Break prosegue fino alle 11.30 quando è arrivata la comunicazione ufficiale facendo temere proprio un caso sospetto di coronavirus nella redazione della trasmissione. La conduttrice di La7 dovrebbe tornare in onda sicuramente lunedì prossimo. Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) "in". Equesta mattina alle 11 non va incon L'Che. Coffee Break prosegue fino alle 11.30 quando è arrivata la comunicazione ufficiale facendo temere proprio un caso sospetto di coronavirus nella redazione della trasmissione. La conduttrice di La7 dovrebbe tornare insicuramente lunedì prossimo.

