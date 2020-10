Cresce il pressing su Conte per un nuovo lockdown totale (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Cresce il pressing sul governo per un nuovo lockdown. A chiederlo espressamente non solo alcuni governatori, capofila il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ma anche 100 scienziati e docenti universitari, che lanciano un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui chiedono di "assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni" per fermare la diffusione dei contagi da Covid. La maggioranza chiede al governo un cambio di passo E anche nella maggioranza si fa insistente la richiesta di un cambio di passo, di azioni tempestive, perché le colpe dei ritardi non possono essere scaricate sui cittadini, mettono in chiaro Pd, Iv e M5s. Ma per il momento il premier continua ad ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI -ilsul governo per un. A chiederlo espressamente non solo alcuni governatori, capofila il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ma anche 100 scienziati e docenti universitari, che lanciano un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio, Giuseppe, in cui chiedono di "assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni" per fermare la diffusione dei contagi da Covid. La maggioranza chiede al governo un cambio di passo E anche nella maggioranza si fa insistente la richiesta di un cambio di passo, di azioni tempestive, perché le colpe dei ritardi non possono essere scaricate sui cittadini, mettono in chiaro Pd, Iv e M5s. Ma per il momento il premier continua ad ...

Coronavirus, tensione nella maggioranza. Conte: ‘Scongiurare un secondo lockdown’

Mentre le Regioni iniziano ad attuare in ordine sparso le proprie ‘strette’ per contenere l’aumento dei casi di Coronavirus il dibattito è aperto nel governo e nella maggioranza sull nuove misure da a ...

