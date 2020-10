Coronavirus: Fontana, 'riapre ospedale Fiera, più contento se non fosse accaduto' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Oggi riapre l'ospedale in Fiera a Milano, sarei stato molto più contento che questo non fosse accaduto. Purtroppo non è così e questa struttura avrà l'obiettivo di togliere un po' di pressione agli altri ospedali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a un confronto su Facebook con Confartigianato Varese. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Oggil'ina Milano, sarei stato moltoche questo non. Purtroppo non è così e questa struttura avrà l'obiettivo di togliere un po' di pressione agli altri ospedali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo a un confronto su Facebook con Confartigianato Varese.

