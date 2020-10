Cartaginese: non si muore solo di Covid, attività di cura devono ripartire (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Laura Cartaginese:”Tra i numerosi problemi che ha causato il Covid-19 stiamo sottovalutando l’allarme lanciato dagli oncologi: nei primi cinque mesi del 2020 sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screeing in meno rispetto al 2019.” “La situazione di emergenza ha costretto a rinviare le visite di controllo, le terapie anticancro non urgenti e gli screening. Inoltre sono stati posticipati gli interventi chirurgici piu’ complessi e tenuti lontani dai pericoli i pazienti piu’ fragili.” Continua Cartaginese: “Circa il 20% dei pazienti oncologici che avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti utili, non si e’ presentato in Ospedale. La diagnosi tardiva dei tumori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Laura:”Tra i numerosi problemi che ha causato il-19 stiamo sottovalutando l’allarme lanciato dagli oncologi: nei primi cinque mesi del 2020 sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screeing in meno rispetto al 2019.” “La situazione di emergenza ha costretto a rinviare le visite di controllo, le terapie anticancro non urgenti e gli screening. Inoltre sono stati posticipati gli interventi chirurgici piu’ complessi e tenuti lontani dai pericoli i pazienti piu’ fragili.” Continua: “Circa il 20% dei pazienti oncologici che avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti utili, non si e’ presentato in Ospedale. La diagnosi tardiva dei tumori ...

IlariaDebbia : RT @MaxFerrari: Giggino il cartaginese (sempre sappia cos'era e dov'era Cartagine...). Ma non si vantava di essere un'autorità ascoltatissi… - Adelchi16 : RT @MaxFerrari: Giggino il cartaginese (sempre sappia cos'era e dov'era Cartagine...). Ma non si vantava di essere un'autorità ascoltatissi… - cpetacci : RT @MaxFerrari: Giggino il cartaginese (sempre sappia cos'era e dov'era Cartagine...). Ma non si vantava di essere un'autorità ascoltatissi… - VanniRestelli : RT @MaxFerrari: Giggino il cartaginese (sempre sappia cos'era e dov'era Cartagine...). Ma non si vantava di essere un'autorità ascoltatissi… - MaxFerrari : Giggino il cartaginese (sempre sappia cos'era e dov'era Cartagine...). Ma non si vantava di essere un'autorità asco… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartaginese non Cartaginese: non si muore solo di Covid, attività di cura devono ripartire RomaDailyNews Cartaginese: subito aiuti per attività colpite da restrizioni

Roma - Questo quanto dichiarato dal consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega): "Il Governo scarica tutto sui sindaci invece di assumersi le sue ...

SUCCO TRIPLO AL MATTINO È IL LIMONE LA MIGLIORE CURA PER LE FARINGITI CON FEBBRE

Ma perché la Sicilia era così ambita? Semplice: i Cartaginesi erano i più grandi esportatori di frutta nel bacino mediterraneo, frutta maturata al sole della Sicilia, in primis limoni, carrube, cedri ...

Roma - Questo quanto dichiarato dal consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega): "Il Governo scarica tutto sui sindaci invece di assumersi le sue ...Ma perché la Sicilia era così ambita? Semplice: i Cartaginesi erano i più grandi esportatori di frutta nel bacino mediterraneo, frutta maturata al sole della Sicilia, in primis limoni, carrube, cedri ...