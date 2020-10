Miley Cyrus ha visto un UFO | “L’alieno mi fissava | è tutto vero”

(Di giovedì 22 ottobre 2020)si unisce alla lunga lista di celebrità che hannoun alieno o un UFO. La popstar di Midnight Sky sulle pagine di Interview ha confessato di aver avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo. Un’astronave con una luce gialla è apparsa ae ad un suo amico e i due pare abbiano anchel’alieno che era dentro il velivolo. “Stavo guidando attraverso San Bernardino (vicino a Los Angeles, ndr) con un mio amico, e sono stata inseguita da una sorta di UFO. Ma devo anche confessare che… avevo appena comprato un concentrato di cannabis da un ragazzo in un furgone davanti a un negozio di taco. Però sono abbastanza sicura di quello che ho, non ero sola e ricordo bene. Il modo migliore per definirlo ...

Quando durante un’intervista a Interview Magazine le è stato chiesto se credeva negli alieni, Myley Cirus ha rivelato di aver avuto un'esperienza extraterrestre. Mi ha guardato e abbiamo stabilito un ...Beh, non è difficile da indovinare, ovviamente è il Whiskey a Go Go e per quale motivo lo ha fatto? La fine di Dolores. Purtroppo la frontwoman dei Cranberries Dolores O’Riordan ci ha lasciato giusto ...