Milano soffocata dallo smog | Pm10 oltre i limiti

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Livelli di: 3 centraline su 4 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia – Marche (51), Pascal (52) e Senato (57) – hanno fatto registrare ieri valori superiori alla soglia massima consentita (50 microgrammi per metro cubo). Solo la centralina del Verziere ha rilevato valori nella norma. Arpa Lombardia ha reso noto che l’area diregistra i valori peggiori di tutta la Regione, sforando il limite anche a Magenta (52), mentre Monza arriva ad un massimo di 48 microgrammi per metro cubo. Nelle altre provincie lombarde i valori rimangono al di sotto della soglia.L'articolo MeteoWeb.