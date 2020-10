Ex Ilva, Federmanager: serve discontinuità ma l’area a caldo va conservata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ex Ilva, Federmanager: serve discontinuità ma l’area a caldo va conservata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Exdiscontinuità ma l’area avasu Notizie.it.

I saluti del presidente Federmanager Stefano Cuzzilla e del presidente del Cnel Tiziano Treu, hanno aperto i lavori dell’evento “Ex-Ilva, quale futuro?”. Alle proposte presentate dallo studio dei ...

Arcelor Mittal, Federmanager propone 2 cicli produttivi coordinati

TARANTO - Un investimento di circa un miliardo di euro per completare gli interventi impiantistici dello stabilimento ex Ilva di Taranto necessari a dar vita a un nuovo assetto basato su due diversi c ...

