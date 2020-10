Celtic-Milan, 0-1 la Diretta vantaggio di Krunic (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Milan torna in Europa ed è di scena a Glasgow contro il Celtic, sfida dalle grandi tradizioni. Lca squadra di Pioli vuole dare seguito all'ottimo inizio di campionato, dove comanda a punteggio ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Iltorna in Europa ed è di scena a Glasgow contro il, sfida dalle grandi tradizioni. Lca squadra di Pioli vuole dare seguito all'ottimo inizio di campionato, dove comanda a punteggio ...

SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - DiMarzio : #UEL | #Milan, la probabile formazione. Qualche cambio rispetto al derby. #CelticMilan - Pirichello : Io non ho guardato l’Inter in Champions, gli interisti stanno guardando Celtic-Milan in Europa League - antigiannino96 : Ajer scarso fonte Celtic & Milan Twitter. Meglio Tuarte e Mustacchio. -