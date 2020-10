Unioni civili | così Francesco sugli omosessuali contrasta i pregiudizi Il commento di Cristiano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Le personehanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. Le parole di papa, che non sono riferite all’Italia e che sono state anticipate di poche ore rispetto alla diffusione del documentario che le contiene, prendono atto di una realtà e sensibilità ormai diffusa da anni. Una realtà alla quale ha certamente contribuito lui stesso, da quando disse la celebre frase in merito all’ipotizzata esistenza di una lobby omosessuale in Vaticano: “Si deve distinguere il fatto che una persona è gay dal ...