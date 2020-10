Un fiasco da noi, un successo da loro. Come e perché funzionano le app di contact tracing in Germania e nel Regno Unito (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)L’allarme lanciato dagli esperti è unanime: il sistema di tracciamento dei contagi non sta funzionando. L’app Immuni per il contact tracing è stata finora scaricata da 9 milioni di persone. Un numero ancora troppo basso, mentre a livello europeo Bruxelles prova a unire le forze per far fronte alla seconda ondata. Ieri, la Commissione ha annunciato il lancio un sistema europeo di tracciamento per il Coronavirus, con la app di Italia, Germania e Irlanda che saranno in grado di comunicare tra loro e di inviare una notifica in caso di una situazione di pericolo. October 20, 2020 In Germania Corona-Warn-App è stata scaricata da 18 milioni di persone In Germania la Corona-Warn-App, scaricata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)L’allarme lanciato dagli esperti è unanime: il sistema di tracciamento dei contagi non sta funzionando. L’app Immuni per ilè stata finora scaricata da 9 milioni di persone. Un numero ancora troppo basso, mentre a livello europeo Bruxelles prova a unire le forze per far fronte alla seconda ondata. Ieri, la Commissione ha annunciato il lancio un sistema europeo di tracciamento per il Coronavirus, con la app di Italia,e Irlanda che saranno in grado di comunicare trae di inviare una notifica in caso di una situazione di pericolo. October 20, 2020 InCorona-Warn-App è stata scaricata da 18 milioni di persone Inla Corona-Warn-App, scaricata ...

GVergnasco : @AndreaRoventini @martafana emigrazione? nel mondo globale di noi occidentali? posa il fiasco - S_Tribuzio91 : La playlist contiene: Green Day, James Brown, The Cake, Weezer, Stadio (x3), Mercedes Sosa, Paolo Conte, Mobb Deep,… - alice_aura72 : Ma io me lo permetto eccome caro sindacalista , forse lei ha una corsia preferenziale, noi cittadini qualunque no.… - agnosticIT : @bravimabasta @Emanuele676 @liciniodimichel No insalatina, tu che hai bevuto? Il Lockdown senza neanche la possibil… - Ale_Riefolo : @dadooo45 @Pirichello @Inter Mi sa che devi posare il fiasco! Per noi vincere il Derby era diventata una routine po… -