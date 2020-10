Uccide e violenta la figlia di 10 mesi, poi va su Google: «Come sapere se un bambino è morto» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una bimba di 10 mesi, Zara Scruggs, è morta a Lower Providence Township, comune della Contea di Montgomery, in Pennsylvania, dopo essere stata abusata sessualmente. Finito in manette con l’accusa di violenza sessuale su minore, aggressione aggravata e altre ipotesi di reato correlate, il padre, Austin Stevens, 29 anni, allenatore di una squadra di calcio giovanile. Una vicenda drammatica riportata per filo e per segno da ‘Today’. leggi anche l’articolo —> Wisconsin neonato ucciso, padre accusato di abusi: «Ferite simili alle vittime di incidenti ad alta velocità» Uccide e violenta la figlia di 10 mesi, poi va su Google: «Come sapere se un bambino ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una bimba di 10, Zara Scruggs, è morta a Lower Providence Township, comune della Contea di Montgomery, in Pennsylvania, dopo essere stata abusata sessualmente. Finito in manette con l’accusa di violenza sessuale su minore, aggressione aggravata e altre ipotesi di reato correlate, il padre, Austin Stevens, 29 anni, allenatore di una squadra di calcio giovanile. Una vicenda drammatica riportata per filo e per segno da ‘Today’. leggi anche l’articolo —> Wisconsin neonato ucciso, padre accusato di abusi: «Ferite simili alle vittime di incidenti ad alta velocità»ladi 10, poi va su: «se un...

