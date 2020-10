Scuole elementari, in Campania riapertura a rischio. Covid, contagio in crescita verticale tra zero e 18 anni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La riapertura delle Scuole primarie in Campania per lunedì 26 ottobre non è certa, anzi è a forte rischio. Lo apprende l’Ansa da fonti della Regione Campania. Nella lunga riunione di ieri pomeriggio nell’Unità di Crisi, infatti, sono state presentate delle curve di contagio che si stanno verticalizzando nell’aumento nella popolazione da 0 a 18 anni. Un aumento ingente dall’apertura delle Scuole che fa presagire una ulteriore diffusione del virus nelle settimane a venire nella popolazione scolastica. Dalla Regione emerge una volontà politica di riaprire le Scuole, almeno la primaria, ma anche la valutazione del rischio sanitario e della salute della popolazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ladelleprimarie inper lunedì 26 ottobre non è certa, anzi è a forte. Lo apprende l’Ansa da fonti della Regione. Nella lunga riunione di ieri pomeriggio nell’Unità di Crisi, infatti, sono state presentate delle curve diche si stanno verticalizzando nell’aumento nella popolazione da 0 a 18. Un aumento ingente dall’apertura delleche fa presagire una ulteriore diffusione del virus nelle settimane a venire nella popolazione scolastica. Dalla Regione emerge una volontà politica di riaprire le, almeno la primaria, ma anche la valutazione delsanitario e della salute della popolazione ...

