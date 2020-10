Positiva, il sospetto di Nina Zilli: ​"Credo che questi esametti..." - (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Galici Anche Nina Zilli ha contratto il coronavirs ed è lei stessa ad ammetterlo, gettando dei dubbi sugli strumenti diagnostici e consigliando l'isolamento a tutti per le prossime settimane Nina Zilli si aggiunge al lungo elenco di personaggi noti che nelle ultime settimane hanno dichiarato di aver contratto il coronavirus. Dalle star sportive come Federica Pellegrini e Valentino Rossi, passando per Roberta Rei de Le iene e Masimo Lopez, i personaggi noti continuano a comunicare le loro positività. Pericolo scampato, invece, per Alessia Marcuzzi, che dopo un test rapido risultato "debolmente positivo" si è immediatamente messa in isolamento in attesa del risultato del tampone, risultato poi negativo. Ma anche Nina Zilli afferma di essere ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Galici Ancheha contratto il coronavirs ed è lei stessa ad ammetterlo, gettando dei dubbi sugli strumenti diagnostici e consigliando l'isolamento a tutti per le prossime settimanesi aggiunge al lungo elenco di personaggi noti che nelle ultime settimane hanno dichiarato di aver contratto il coronavirus. Dalle star sportive come Federica Pellegrini e Valentino Rossi, passando per Roberta Rei de Le iene e Masimo Lopez, i personaggi noti continuano a comunicare le loro positività. Pericolo scampato, invece, per Alessia Marcuzzi, che dopo un test rapido risultato "debolmente positivo" si è immediatamente messa in isolamento in attesa del risultato del tampone, risultato poi negativo. Ma ancheafferma di essere ...

TopiniTattici : sospetto in attesa di tampone!Quasi una classe intera positiva,e tra 8gg (tempo di attesa x un tampone di 1bambina… - SimonaRutDiba : @newyorker01 Una maestra elementare che conosco oggi ha visto un bimbo prepararsi per uscire prima dell’orario, ha… - riccardo_71 : RT @La7tv: #lariachetira @BeaLorenzin (PD) positiva al Coronavirus: 'Sono stata super attenta, non riesco a capire come l'ho preso, anche s… - La7tv : #lariachetira @BeaLorenzin (PD) positiva al Coronavirus: 'Sono stata super attenta, non riesco a capire come l'ho p… - AlessioManno10 : Leggermente positiva #Marcuzzi così come Fantozzi venne colto da un leggero sospetto... -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva sospetto Positiva, il sospetto di Nina Zilli: "Credo che questi esametti..." il Giornale Positiva, il sospetto di Nina Zilli: "Credo che questi esametti..."

Pericolo scampato, invece, per Alessia Marcuzzi, che dopo un test rapido risultato "debolmente positivo" si è immediatamente messa in isolamento in attesa del risultato del tampone, risultato poi ...

"Chi è positivo ma senza sintomi può uscire dall’isolamento"

Per i positivi e i loro contatti cambiano modi e tempi della quarantena, compresa la fine dell’isolamento. Decreti ministeriali e ordinanze regionali hanno modificato le norme che regolano il caso Cov ...

Pericolo scampato, invece, per Alessia Marcuzzi, che dopo un test rapido risultato "debolmente positivo" si è immediatamente messa in isolamento in attesa del risultato del tampone, risultato poi ...Per i positivi e i loro contatti cambiano modi e tempi della quarantena, compresa la fine dell’isolamento. Decreti ministeriali e ordinanze regionali hanno modificato le norme che regolano il caso Cov ...